PSG : Al-Khelaifi sort les lingots d'or, Van de Beek relancé !

Auteur mardi soir du but qui place l'Ajax Amsterdam en position de force dans sa demi-finale de Ligue des champions contre Tottenham, Donny van de Beek est un joueur qui suscite bien des convoitises en vue du futur mercato estival. Car même s'il a encore trois ans de contrat avec l'Ajax, le milieu de terrain international néerlandais est déjà dans le collimateur de nombreux clubs européens, sa valeur ayant déjà doublé ou presque en quelques mois. Et si cet hiver, le nom de Donny van de Beek avait circulé du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale semblait avoir levé le pied.

Mais à l'occasion du Late Football Club, Geoffroy Garétier a affirmé que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique s'étaient à nouveau penchés sur le dossier du jeune joueur de l'Ajax Amsterdam et que cela s'était concrétisé. « On sait que le PSG suit plusieurs joueurs de l’Ajax, et plus précisément celle de Van de Beek. Et les discussions se sont approfondies entre le clan Van de Beek et Paris, puisqu’il y a un nouveau projet de contrat qui a été envoyé à son agent », a indiqué le journaliste de Canal+, qui admet quand même que la fin de saison du Paris SG ne plaide pas en faveur du club français.