PSG : Al-Khelaifi seul espoir du clan Cavani pour éviter un départ au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2020, Edinson Cavani ne devait pas être un sujet d'actualité, mais les choses semblent pouvoir évoluer, El Matador ne se sentant pas vraiment apprécié à sa juste valeur par Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du PSG. Selon L'Equipe, comme d'autres avant lui, l'attaquant uruguayen du Paris SG a le léger sentiment qu'il n'est pas coopté par les joueurs brésiliens, notamment depuis la venue de Neymar, et qu'il le paie en goûtant du banc de touche plus qu'il ne le mérite.

Et cette situation pèse sur Edinson Cavani, au point qu'un départ au mercato estival 2019 n'est plus un sujet tabou. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain ne voit que Nasser Al-Khelaifi pour lui faire changer d'avis. « En privé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG regrette de ne pas être mieux considéré au regard de ses états de service parisiens. Il considère que Neymar et Mbappé ne sont pas traités de la même manière que lui. Cavani se demande pourquoi il a perdu du temps de jeu cette saison ? Parce qu'il ne fait pas partie du clan des Brésiliens, les vrais «patrons» du vestiaire du club de la capitale ? Il n'est pas le seul à avoir ce ressenti (...) Edinson Cavani sent qu'il a perdu de l'influence au sein du PSG, et ce même s'il reste le chouchou des supporters du club et que Nasser al-Khelaïfi l'apprécie », explique le quotidien sportif. S'il ne veut pas hausser le ton dès maintenant, Edinson Cavani attend tout de même de voir comment les choses se passent pour lui sur le plan sportif, avant de demander à son président ce que le PSG va faire avec lui.