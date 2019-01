PSG : Al-Khelaifi reçoit une offre de 56ME pour une star du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le Sunday Express est affirmatif ce dimanche, Chelsea a décidé de s'entendre avec le Paris Saint-Germain afin d'obtenir la signature d'une de ses stars. En quête d'un renfort offensif supplémentaire, le club londonien aurait même transmis une offre de 56ME à Nasser Al-Khelaifi pour tenter de convaincre le président qatari du PSG de lâcher Edinson Cavani. Chelsea pense que l'attaquant uruguayen, attendu lundi à Paris après la pause hivernale, est prêt à traverser immédiatement la Manche pour découvrir la Premier League, le tabloïd s'appuyant sur les rumeurs qui circulent sur une possible mésentente entre El Matador et le duo Mbappé-Neymar.

Maurizio Sarri aurait convaincu Roman Abramovich qu'il fallait inévitablement faire de gros changements au sein d'une formation qui ne tourne plus vraiment à plein régime, six ou sept départs étant d'ores et déjà envisagés. Mais forcément, dans l'autre sens Chelsea doit faire signer des renforts. Et Edinson Cavani, machine à marquer du Paris Saint-Germain, serait clairement un très gros coup réalisé par les Blues sur le marché des transferts. Reste qu'on voit mal NAK accepter une telle offre pour un attaquant qui est devenu le buteur le plus prolixe de l'histoire du PSG et qui en plus est le chouchou des supporters parisiens.