PSG : Al-Khelaifi prêt à imiter Aulas pour éviter le naufrage !

A priori, et malgré un nouveau fiasco en Ligue des champions, l'Emir du Qatar n'a pas l'intention de débarquer Nasser Al-Khelaifi de son poste de président du Paris Saint-Germain. Et le déplacement de ce dernier au Brésil pour aller réconforter Neymar le confirme. Mais le patron du PSG touche peut-être les limites de son mode de fonctionnement, même si Antero Henrique, arrivé l'été dernier, lui apporte un soutien au quotidien surtout lorsqu'il s'agit de gérer ses troupes.

Cependant, pour de nombreux observateurs, Nasser Al-Khelaifi est trop gentil avec ses joueurs et ces derniers en abusent parfois en demandant à leur patron de régler tel ou tel problème, y compris en intervenant auprès d'Unai Emery. Pour Stéphane Bitton, il est évident que le dirigeant qatari du PSG doit s'adjoindre les services d'un conseiller à même de servir de tampon entre les joueurs et lui. Et pour l'ancien rédacteur en chef de L'Equipe, c'est l'Olympique Lyonnais qui doit servir d'exemple à Nasser Al-Khelaifi. « Je pense que Nasser va rester. Mais, je pense qu’il devrait avoir à son côté un Bernard Lacombe, un conseiller, un ancien grand joueur du PSG, qui serait à la fois le phare sportif et qui couperait ce lien entre le président et les joueurs », explique Stéphane Bitton. Les anciens joueurs du PSG prêts à aider NAK ne manquent pas, reste à savoir si ce dernier aura le désir d'imiter Jean-Michel Aulas.