PSG : Al-Khelaïfi parle trop, Manchester United réagit

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pendant la trêve internationale, le PSG se prépare à passer à l'action lors du mercato hivernal. La direction parisienne a déjà ciblé plusieurs joueurs à recruter pour renforcer l'effectif. Nasser Al-Khelaïfi est notamment séduit par l'un des attaquants de Manchester United qui arrive en fin de contrat.

Pendant cette Coupe du monde 2022, certains joueurs se sont révélés, d'autres ont retrouvé un bon niveau. C'est le cas de Marcus Rashford qui a été très intéressant avec l'Angleterre durant ce Mondial au Qatar. L'attaquant anglais a inscrit 3 buts durant la compétition dont un magnifique coup franc contre le Pays de Galles. Des performances qui ont tapé dans l'œil du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club de la capitale a récemment confié à un média anglais son souhait de recruter le buteur de Manchester United. Le joueur de 25 ans est en fin de contrat en juin 2023 et peut commencer à discuter avec n'importe quel club à partir du mercato hivernal pour y signer en fin de saison. Le PSG est à l'affût et ça ne plaît pas aux Red Devils.

Manchester United pousse pour prolonger Rashford

Malgré l'intérêt prononcé de Nasser Al-Khelaïfi pour Marcus Rashford, Manchester United souhaite toujours prolonger l'enfant du théâtre des rêves. Arrivé au club en 2005, Rashford a inscrit plus de 100 buts avec les Mancuniens. Considéré comme un modèle de réussite de la formation de Manchester United, le natif de Wythenshawe est néanmoins en perte de vitesse depuis deux saisons. Malgré ça, la direction de Manchester United et surtout Erik ten Hag souhaitent prolonger l'international anglais (51 sélections). « Nous discutons d’une prolongation de contrat, mais nous avons le contrôle parce que nous avons une option sur les joueurs concernés et nous avons toujours la possibilité d’activer ces options », a assuré le manager néerlandais, persuadé que Nasser Al-Khelaïfi s’emballe totalement avec cette volonté de recruter l’international anglais. L'entraîneur néerlandais compte sur son buteur et espère bien parvenir à un accord pour une prolongation cet hiver et ne pas voir Rashford rejoindre le PSG. Le club anglais calme les convoitises parisiennes et espère bien débuter des négociations dès janvier.