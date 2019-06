PSG : Al-Khelaifi mis sous pression par ce Titi au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour sa première saison en Ligue 1, Moussa Diaby a réalisé des performances très intéressantes sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Avec 4 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur formé dans la capitale française s’est imposé comme un élément prometteur à qui Thomas Tuchel a rapidement fait confiance. Néanmoins, tout n’est pas rose entre Paris et son « Titi » puisque ce dernier sera en fin de contrat dans un an et pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat.

Libre dans un an, Diaby veut rester

Pour le PSG, un départ de Moussa Diaby pour 0 euro dans un an serait évidemment un coup dur financièrement. D’autant que dans une interview accordée au Parisien, le milieu de terrain de 19 ans a confirmé qu’il se voyait bien poursuivre l’aventure un an supplémentaire. « Je me sens bien au PSG. Il me reste une année de contrat. On va voir de quoi sera faite la suite. Pour l’instant, rien n’a été décidé pour une prolongation de contrat. Mais là, je suis concentré à fond sur la Coupe du monde » a confié l’international français U20. Autant dire que si Moussa Diaby veut rester à Paris, Nasser Al-Khelaïfi devrait faire son maximum pour prolonger son contrat. A moins de le convaincre de partir dès cet été, ce qui ne semble à priori pas gagner.