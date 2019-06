PSG : Al-Khelaifi met une fessé à Neymar, ce n'est pas du viol

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi après-midi, France-Football a dévoilé quelques extraits de l'interview accordée par Nasser Al-Khelaifi et notamment celle où le président qatari du Paris Saint-Germain évoque le cas Neymar Jr. A l'heure où il se dit que la star brésilienne pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival, si un club lâche un énorme paquet d'argent, Nasser Al-Khelaifi rappelle lui que personne n'a mis un pistolet sur la tempe de Neymar pour qu'il signe en 2017 au Paris SG.

Et NAK de prévenir qu'en signant son contrat à Paris, Neymar s'était engagé à tout donner pour le projet parisien. « Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet (...) Personne n’a obligé Neymar à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet », a fait remarquer le patron du Paris Saint-Germain, dont le message est clair. Le PSG tu l'aimes ou tu le quittes.