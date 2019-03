PSG : Al-Khelaifi jubile, Mbappé va lui rapporter un énorme pactole !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Auteur de son 26e but de la saison contre Marseille dimanche soir, Kylian Mbappé affole les compteurs au Paris Saint-Germain.

A seulement 20 ans, ses prestations impressionnent au-delà du championnat de France et certains grands entraîneurs se sont déjà prononcés au sujet du natif de Bondy. Interviewé par beIN SPORTS, José Mourinho y est allé de son petit compliment. Et selon l’ancien manager de Manchester United, Kylian Mbappé est tout simplement le joueur le plus cher du monde à l’heure actuelle au vu de son niveau et de son âge.

« Un joueur comme Mbappé quand on parle du futur, on n’a pas besoin de dire ce qu’il va devenir dans cinq ou dix ans. Regardez déjà aujourd’hui, il est absolument incroyable. Par son âge, sur le marché, Messi et Ronaldo ont plus de 30 ans, Neymar 27 ou 28 ans. Au niveau économique, l’âge compte et je pense qu’il est le joueur le plus rentable du monde aujourd’hui, le plus cher si l’on parle d’un éventuel transfert, le joueur le plus cher du monde. Ses qualités, je ne veux pas trop en parler mais juste dire, parce qu’il est français, “incroyable” (dit en français). Un mot suffit pour tout dire » a confié José Mourinho, très présent dans les médias français actuellement et qui a récemment confié qu’il se voyait bien sur un banc de Ligue 1 à l’avenir. Sur celui du PSG pour entraîner Kylian Mbappé ? Cela paraît assez improbable, pour l’heure.