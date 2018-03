PSG : Al-Khelaïfi, joueurs, entraîneur... Dugarry veut virer tout le monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans l'objectif de devenir un très grand club européen, le Paris Saint-Germain doit tout changer ou presque et à tous les étages, selon Christophe Dugarry.

Depuis mardi soir et la triste élimination du club de la capitale en Ligue des Champions contre le Real Madrid, tous les suiveurs du football français s'accordent à dire que le PSG doit faire évoluer sa politique pour passer un nouveau cap sur la scène européenne. Si Unai Emery devrait logiquement être le premier fusible à sauter dès la fin de saison, le chantier est beaucoup plus vaste et ne s'étend pas qu'au poste d'entraîneur. C'est en tout cas l'avis de Christophe Dugarry, qui pense que Paris doit absolument faire sa révolution durant l'été 2018.

« Ça doit se faire en plusieurs étapes. Déjà, je me sépare de Nasser Al-Khelaïfi. Toute la difficulté, pour l'émir du Qatar va être de trouver un homme de confiance, qui connaît parfaitement le football. Al-Khelaïfi, ça fait sept ans qu’il est là. C’est erreur de casting après erreur de casting. Tous les joueurs qui veulent partir, ils partent. Si Kurzawa veut rester, je ne le garde pas. Daniel Alves, je ne le garde pas. Thiago Motta, je ne le garde pas. Pastore, je ne le garde pas. Di Maria, je ne le garde pas non plus. Verratti, s'il veut vraiment partir, c'est fini aussi. Il va y avoir beaucoup de ménage. Il faut le préparer dès maintenant. Ils ne vont pas partir comme ça, mais s'ils le veulent, je les laisse. Car ça veut dire qu'ils n'ont pas faim. Ceux qui veulent rester, je leur explique comment les choses vont se passer. Neymar et Mbappé, je les garde. Ça fait partie du projet. Par contre, pour qu'ils puissent avoir envie de rester, il va falloir leur mettre un entraîneur, un président et un directeur technique de qualité. Il faut avoir un vrai projet de départ. Il faut un président qui connaisse parfaitement le foot. La priorité des priorités, c’est de prendre un entraîneur qui a une vraie vision, qui va préserver l'institution et prendre des joueurs prêts à se mettre au travail. Les enfants gâtés, je n’en veux plus », a balancé, sur RMC, le Champion du Monde 1998, qui estime donc que le propriétaire du PSG, le Cheick Tamim bin Hamad al-Thani, va devoir bouleverser tout son club s'il veut enfin atteindre son rêve de remporter un jour la Ligue des Champions.