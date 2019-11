PSG : Al-Khelaïfi est loyal au mercato, un rival témoigne

Dans : PSG.

En janvier 2019, le FC Barcelone bouclait le recrutement de Frenkie De Jong en provenance de l’Ajax Amsterdam. Un dossier qui concernait également le Paris Saint-Germain…

Et pour cause, le club de la capitale a longuement tenté de rafler la mise dans le dossier de l’international néerlandais. Si le Barça a finalement réussi à recruter Frenkie De Jong pour 75 ME, la lutte a été difficile et intense entre les deux géants d’Europe. Interrogé par le Mundo Deportivo, le directeur sportif catalan Eric Abidal est revenu sur cet épisode. En louant l’attitude du PSG puisque l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais évoque une concurrence seine entre le champion d’Espagne en titre et le club de la capitale française.

« Si cela a été difficile de recruter Frenkie De Jong au mercato ? C’était une belle lutte. Une lutte saine entre les clubs (Paris et le FC Barcelone). Nous parlons d’un grand joueur. Cela n’a pas été facile, mais l’important est d’y arriver. Nous nous sommes déplacés, nous avons parlé, nous nous sommes expliqués et la clé a été qu’il comprenne ce qu’est le Barça. Je pense que Frenkie l’a compris. Au final, il a voulu le FC Barcelone » a confié le directeur sportif catalan, ravi de pouvoir compter dans son effectif un joueur tel que Frenkie De Jong, lequel aurait évidement eu sa place au Paris Saint-Germain au vu de son talent extraordinaire.