PSG : Al-Khelaifi est-il tombé sur la tête ? Il se le demande !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En dépit de l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, plusieurs joueurs du PSG pourraient prolonger leur contrat dans la capitale française. C’est le cas de Gianluigi Buffon, lequel n’a pourtant pas démontré un niveau transcendant cette saison, ou encore de Dani Alves. Consultant pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime qu’il n’y a plus aucune logique dans la politique sportive du champion de France en titre, et que Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à faire une très grosse erreur avant le mercato.

« Ce qui me choque le plus c’est qu’on parle de prolonger des joueurs comme Buffon, qui a quand même plus de 40 ans. Déjà, il n’y a plus aucune logique. Areola est meilleur. Alors qu’il reste encore une saison pour encadrer et apporter sa bonne humeur et son histoire. Idem pour Dani Alves, on sait que c’est le copain de Neymar, mais il serait temps qu’un jour il passe à autre chose. Et puis surtout, on voit les jeunes du centre de formation partir et ça pose un problème parce que souvent ils ne sont pas mauvais autre part, et on a des regrets. Finalement on a un Choupo-Moting alors qu’on a laissé partir Weah. Il y a des choses qu’on ne comprend pas forcement. Il serait temps que le PSG fasse ces changements parce que je voudrais vous rappeler quand même que François Mitterrand en 1969, il a attendu 12 ans avant de gagner la présidentielle et j’espère que le PSG n’attendra pas 12 ans pour gagner la Ligue des champions » a ironisé Stéphane Bitton, qui craint que les mauvais choix de Nasser Al-Khelaïfi plombent le PSG dans sa quête de Ligue des Champions.