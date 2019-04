PSG : Al-Khelaïfi doit recruter des « chiens » pour la bonne cause

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

De nouveau éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain devra impérativement se renforcer pour franchir un palier l’an prochain.

Alors que le mercato approche, il sera intéressant de voir quel type de joueur le club de la capitale souhaitera recruter. Pour Pierre Ducrocq, il n’est pas nécessaire de s’offrir de nouvelles stars, alors que Thomas Tuchel compte déjà dans ses rangs Mbappé, Neymar ou encore Di Maria. En revanche, le chroniqueur de RMC Sport estime qu’il est indispensable de recruter des joueurs d’expérience à fort tempérament, capables de remobiliser tout le monde dans les moments chauds.

« On espère tous que le PSG comprenne que le mercato ne doit pas être fait cette saison pour attirer deux ou trois autres très beaux joueurs. Et j’insiste sur le mot beau joueur, même si Neymar et Mbappé font la réussite du PSG sur le plan offensif. Il va falloir que le PSG recrute des joueurs d’expériences, des joueurs qui ont faim, qui ont envie d’accrocher quelque chose et ce toute une saison. Être beau et bon c’est bien mais il faut être aussi enthousiaste et avoir des « chiens » au PSG pour aller chercher des victoires contre les gros » a affirmé l’ancien milieu défensif de Paris, qui espère que Nasser Al-Khelaïfi suivra ses conseils au mercato…