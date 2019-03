PSG : Al-Khelaïfi craque, il veut s'offrir ce joueur au palmarès XXL !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Longtemps durant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a cherché la perle rare au poste de milieu défensif.

Après des semaines de recherches et de négociations, les dirigeants franciliens ont recruté Leandro Paredes. Si l’international argentin réalise des débuts corrects au PSG, le recrutement d’un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu sera nécessaire pour franchir un cap en Ligue des Champions l’été prochain. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel souhaitent faire venir un milieu de terrain rompu au très haut niveau. Et un nom ressort des discussions entre l’entraîneur parisien et son président…

Selon les informations obtenues par Sport, le profil de Toni Kroos fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Estimé à environ 80 ME par le journal espagnol, le milieu de terrain du Real Madrid est polyvalent : il peut jouer sentinelle ou dans une position de relayeur. Surtout, il possède une expérience gigantesque, qui ferait le plus grand bien au milieu de terrain parisien. Reste que Zinedine Zidane, de retour sur le banc madrilène la semaine dernière, est un grand fan du joueur. Il en a toujours fait un titulaire indiscutable, et ne souhaite en aucun cas son départ. Mais pour convaincre l’Allemand, le PSG est prêt à augmenter son salaire de 50 % selon la publication espagnole. Cela ne devrait pas manquer de le faire hésiter...