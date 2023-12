PSG ‍: Al-Khelaïfi a un plan et il le révèle

Alors que le mercato d’hiver ouvrira officiellement ses portes la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un mois assez agité avec l’arrivée de recrues et le départ de certains éléments indésirables.

Lors du dernier marché des transferts, le club de la capitale française a déboursé près de 350 millions d’euros pour renouveler une grande partie de son effectif. Histoire de repartir sur une nouvelle page, suite aux départs de cadres comme Messi, Neymar ou Verratti, le PSG avait recruté de jeunes joueurs capables de s'inscrire sur le long terme avec Paris. Si le projet de Luis Enrique a plutôt bien pris, avec une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions et une place de leader de la L1 à la mi-saison, le PSG souhaite encore renforcer son effectif cet hiver. Des retouches vont notamment avoir lieu dans le secteur défensif, que ce soit en charnière centrale ou au poste de milieu défensif. À ces postes-là, le PSG devrait bien lancer son recrutement hivernal avec les arrivées des Brésiliens Gabriel Moscardo (Corinthians) et Lucas Beraldo (São Paulo). Des arrivées collant parfaitement à la nouvelle politique de recrutement du PSG façonnée par Luis Campos. C’est en tout cas ce qu’explique Ben Jacobs.

🚨 PSG are not considering Jadon Sancho or Casemiro in January despite some links. Sancho has been discussed historically but nothing came of it.



Main window work done in the form of Gabriel Moscardo and Lucas Beraldo... pic.twitter.com/ctNpIAPfKg