PSG : Mbappé poussé à Madrid par le Ballon d'Or ?

PSG

Par Corentin Facy

Alors que la presse allemande annonce que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, Gerard Piqué a une explication.

Depuis de longs mois, le PSG tente désespérément de convaincre Kylian Mbappé de prolonger dans la capitale française. Les tentatives de Leonardo, de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar en personne sont toutefois vaines pour l’instant. En effet, Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid l’été dernier et rien n’indique que l’ancien Monégasque a changé d’avis. Au contraire, sa situation de joueur libre à la fin de la saison est un avantage pour lui afin d’être le seul décideur de son avenir. Le Real Madrid est toujours le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, un club au sein duquel Erling Haaland est également -parfois- annoncé. A en croire Gérard Piqué, capitaine du Barça et qui suit attentivement les dossiers Haaland et Mbappé, il n’y a en revanche aucune chance pour que les deux joueurs signent dans le même club l’été prochain.

Mbappé et Haaland, la prédiction de Piqué

Contre Nice, @KMbappe pourrait entrer un peu plus dans l’histoire du @PSG_inside en participant à son 𝟐𝟎𝟎𝐞 match officiel sous les couleurs 🔴 et 🔵, dans une compétition que l’attaquant parisien apprécie particulièrement : la Coupe de France. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 30, 2022

« Je pense qu’Haaland viendra en Liga. Je veux les meilleurs joueurs avec moi » a lancé Gérard Piqué sur Twitch avant de poursuivre. « Je comprends que les meilleurs joueurs aspirent au Ballon d'Or, et je mets ma main au feu que Haaland et Mbappé ne joueront pas dans la même équipe. C'est mon opinion, pas une information. Les choses peuvent encore bouger. Tout peut arriver » a prévenu Gérard Piqué, pour qui le Ballon d’Or sera à prendre en compte dans les décisions qui seront prises par Erling Haaland et par Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreux observateurs parient sur une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid tandis qu’Erling Haaland prendrait la direction du FC Barcelone. Un bon moyen aussi de redynamiser la rivalité entre les deux géants d’Espagne…