PSG : Al-Khelaïfi à Sotchi avec des millions pour Cristiano Ronaldo ?

Libéré des contraintes du fair-play financier cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi va aller se pavaner à la Coupe du monde et assistera au match entre l’Espagne et le Portugal pour séduire Cristiano Ronaldo.

C’est le scénario imaginé par le quotidien AS, et qui fait bien évidemment à la présence annoncée, ce vendredi à Sotchi, du président du PSG. Le patron des champions de France est soupçonné de vouloir « intensifier ses efforts » afin de séduire Cristiano Ronaldo, et lui promettre le salaire XXL que le Real Madrid ne veut pas lui donner. Selon le journal espagnol, ce pourrait être la touche finale à un projet de longue date qui fait rêver Paris, à savoir recruter le quintuple Ballon d’Or pour l’associer à Neymar et Mbappé à la pointe de l’attaque.

Un scénario qui a de quoi faire saliver même s’il n’est pas certain que Cristiano Ronaldo soit en mode discussion sur son avenir alors que le choc du groupe face à l’Espagne donnera le ton de la Coupe du monde, la seule compétition majeure qui manque à son incroyable palmarès. Jusqu’à présent, la superstar portugaise n’a plus parlé depuis ses annonces au sujet de son avenir loin de Madrid. Concentré sur le Mondial, CR7 ne dit plus un mot, mais rien ne l’empêche d’écouter ce que Nasser Al-Khelaïfi a à lui proposer…