PSG : Agent, entraîneur… La bombe Frenkie De Jong fait réagir

Dans : PSG, Mercato.

C’est la grosse information mercato de ce vendredi. Selon De Telegraaf, Frenkie De Jong (21 ans) a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Photo à l’appui, la source affirme que le club francilien a déjà trouvé un accord avec le milieu de l’Ajax Amsterdam. Autant dire que cette révélation fait beaucoup de bruit sachant que l’international néerlandais intéresse plusieurs cadors. Son agent est donc rapidement intervenu. « Il n’y a pas encore de transfert, ce n’est pas réglé, a prévenu Ali Dursun, contacté par NOS Voetbal. Frenkie est assuré de rester à l’Ajax jusqu’à l’été prochain et je ne peux rien dire de plus. » Quant à son entraîneur Erik Ten Hag, le sujet semblait plutôt l’amuser en conférence de presse.

« Je lui en ai parlé ce matin et Frenkie parlait déjà français, a plaisanté le coach de l’Ajax, plus sérieux ensuite. Le PSG un très beau club. Mais il y a aussi beaucoup d’autres beaux clubs. Tout le monde sait que les cinq-six meilleurs clubs d’Europe le surveillent. Chaque joueur doit ensuite faire son choix personnel, le football qui lui convient le mieux, ce genre de choses. La Premier League est difficile, mais la Ligue 1 aussi. Surtout physiquement. Il n’y a que des grands clubs sur Frenkie, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un joueur doit réfléchir à cela avec son agent. » Apparemment, la réflexion serait déjà terminée.