PSG : Adrien Rabiot sort du silence et parle mercato !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Actuellement en vacances en Italie, et plus précisément en Toscane, avec sa maman et des membres de sa famille, Adrien Rabiot fait ce vendredi la Une du Corriere dello Sport. Et si le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain est ainsi la vedette du quotidien sportif transalpin, ce n'est pas pour parler des bienfaits de la cuisine italienne ou de la qualité des plages locales, mais parce qu'il a brièvement parlé mercato avec un représentant du média sportif. Et s'il n'a pas évoqué d'éventuelles négociations avec le PSG de Leonardo, Adrien Rabiot a évoqué des contacts avec la Juventus et Manchester United.

« J'aime beaucoup l'Italie (...) Je m'attends à une saison difficile. Des contacts avec la Juventus ? Oui, nous pavons parlé avec avec les Bianconeri. Nous évaluons les différentes propositions que nous avons reçues, mais je ne peux rien dire. La Juventus est un excellent club où tout bon footballeur aimerait aller. Manchester United ? C'est pareil. Je dois décider, mais je suis en vacances pour le moment », a expliqué Adrien Rabiot, qui ne s'est pas trop mouillé alors que son contrat au Paris Saint-Germain s'achèvera officiellement le 30 juin prochain.