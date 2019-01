PSG : Adrien Rabiot est le meilleur renfort possible de Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain continue de travailler parallèlement sur plusieurs dossiers. En effet, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Julian Weigl sont visés mais pour l’heure, le champion de France galère surtout à convaincre les clubs concernés de lâcher leurs joueurs. Du coup, Bixente Lizarazu a de nouveau réclamé sur l’antenne de TF1 que Nasser Al-Khelaïfi réintègre au plus vite Adrien Rabiot. D’autant que selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, les différents milieux visés par le PSG sont loin du niveau requis pour passer un cap en Ligue des Champions, l’objectif du club en cette deuxième partie de saison.

« Je rappelle que Liverpool a mis 84 millions d'euros pour van Dijk, pour acheter un défenseur. Le Paris Saint-Germain aujourd’hui doit acheter un 6 de classe mondiale. Les noms que j’ai vus, ce n’est pas la classe mondiale ! Au mercato hivernal, c’est difficile de choper la classe mondiale, c’est quelque chose qui se prépare, or là il y a une forme d’urgence. Aujourd’hui, il faut être pragmatique, il faut enlever l’émotionnel et tout ce qui s’est passé autour de Rabiot par exemple. C’est très urgent. Rabiot il est là, à disposition. Son intérêt à lui c’est de jouer et l’intérêt du PSG, c’est d’avoir rapidement un joueur de très bon niveau pour la Ligue des Champions » a expliqué un Bixente Lizarazu qui rêve de voir le PSG mettre sa fierté de côté et réintégrer Adrien Rabiot. C’est ce que Thomas Tuchel espère également, dans le cas où l’international français ne serait pas vendu en janvier. Mais les cartes sont entre les mains de la direction parisienne…