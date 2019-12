PSG : Adieu Barça, Neymar en Premier League au mercato ?

Dans : PSG.

Si Neymar quitte le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, ce qui est loin d'être fait, le FC Barcelone ne serait plus la destination rêvée. C'est désormais en Premier League que la star brésilienne pourrait débarquer.

A force de dire et de répéter que Neymar voulait repartir au FC Barcelone, les médias catalans ont fini par croire que l’affaire pouvait se faire lors du dernier mercato estival. Mais c’était sans compter avec le choix du Paris Saint-Germain et avec la réelle volonté du Barça de voir le Brésilien revenir deux ans après un départ chaotique au PSG. Ce dimanche, Don Balon affirme que Neymar a perdu un soutien énorme au sein du vestiaire barcelonais, puisque Lionel Messi ne serait plus chaud du tout pour le retour de l’attaquant brésilien. Et si la star argentine est refroidie, c’est qu’il estime d’abord que Neymar n’a pas forcé pour partir de Paris l’été dernier, mais également que le Brésilien joue sur différents tableaux, Messi n’ayant pas apprécié une récente photo de Neymar avec Casemiro prise à Madrid.

Pour le média espagnol, en perdant le soutien de Lionel Messi, le joueur du Paris Saint-Germain s’est probablement refermé à tout jamais les portes du FC Barcelone. Autrement dit, l’avenir de Neymar s’inscrit désormais loin de la Liga, et plutôt du côté de la Premier League, seul championnat où plusieurs clubs ont les moyens financiers de payer à la fois le transfert de la star brésilienne, recrutée pour 222ME par le PSG, mais également son salaire colossal. Du côté de Manchester ou de Londres, ils sont plusieurs clubs à pouvoir lâcher autant de monnaie, mais il faut désormais savoir si les dernières saisons de Neymar plaident en sa faveur.