PSG : Accusé Nasser Al-Khelaifi, levez vous !

Dans : PSG, Ligue 1.

Battu par Rennes samedi au Stade de France, le Paris Saint-Germain a plongé dans la crise. En effet, le club de la capitale ne remportera qu’un trophée cette saison, pour la première fois depuis très longtemps. Un tel bilan est difficile à défendre pour les observateurs, et notamment pour Alain Roche. Interrogé sur l’antenne d’Europe 1, l’ancien Parisien s’est montré très sévère à l’égard de Thomas Tuchel, mais également et surtout à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi, le responsable n°1 de la situation actuelle selon lui.

« Tuchel m’a beaucoup séduit au début de l’année avec de très bons résultats et des choix tactiques intéressants, c’est plus tard que les choses se sont gâtées, notamment dans la gestion des joueurs. Il leur a donné trop de liberté. La câlinothérapie c’est bien mais ça a ses limites. Il faut être exigeant, il faut mettre la pression sur les joueurs, ne surtout pas les relâcher. Tout le monde cible un problème de gouvernance, tout le monde estime que le Président n’est pas assez fort, n’a pas assez de poigne. Je pense qu’il est responsable de tout ce qu’il se passe au PSG depuis quelque temps » a lâché Alain Roche, pour qui Nasser Al-Khelaïfi n’a pas assez de poigne à la tête de Paris. Un avis qui sera certainement massivement partagé chez les supporters et les observateurs…