PSG : Accord trouvé, Henrique peut être félicité pour ce transfert

Très bien parti depuis quelques jours, le transfert de Yuri Berchiche à l’Athletic Bilbao est désormais imminent.

AS annonce en effet que l’accord total a été trouvé entre les deux clubs, ce que confirme de son côté Paris United. Le montant de la transaction pourra aller jusqu’à 25 ME en fonction des bonus, ce qui représente tout de même une très belle vente pour le latéral gauche espagnol, qui rapportera de manière immédiate 20 ME. De son côté, Berchiche a obtenu l’un des plus gros salaires du club basque, avec un contrat de quatre ans et une fiche de paye à 4,5 ME par saison.

Ces chiffres assez impressionnants ont pu être obtenus par Antero Henrique grâce à la concurrence d’un club anglais et de l’Atlético Madrid, qui ont tenté de rafler la mise ces derniers jours, sans succès. Il faut dire que l’ancien de la Real Sociedad avait fait son choix, et tout le monde semble désormais y trouver son compte. Surtout le PSG, qui avait besoin d’une belle vente avant la fin du mois de juin pour répondre aux exigences de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.