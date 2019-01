PSG : Accord trouvé entre Paris et Frenkie De Jong !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain négocie de façon intensive avec l'entourage de Frenkie De Jong. Et on dirait bien que tout le travail réalisé par la direction du club de la capitale française est en train de payer. Puisque selon Paris-United, la formation francilienne vient de trouver un accord avec le milieu de terrain de 21 ans sur la base d'un contrat longue durée.

« Les discussions entamées entre le PSG et Frenkie De Jong ont débouché sur un accord. L’agent du néerlandais de l’Ajax, qui devrait être présent à Paris en fin de semaine prochaine, s’est entendu avec le board des champions de France sur un contrat de cinq ans. Le PSG a accepté de lui verser environ 8 millions d’euros la première année. C'est un salaire qui augmentera chaque année pour la pépite néerlandaise, et qui sera accompagné de différentes clauses à débloquer (trophées remportés, matchs joués, distinction individuelle) », explique le média parisien.

Si les négociations entre le PSG et l'international néerlandais ont donc réussi par aboutir, Paris doit maintenant trouver un terrain d'entente avec l'Ajax. Ce qui n'est pas encore chose faite. Alors que le PSG est ouvert à l'idée de débourser les 75 millions d’euros réclamés par le club d'Amsterdam, la direction qatarie ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec l'UEFA et son fair-play financier. Même si la concurrence du FC Barcelone est toujours présente, Paris a donc fait le plus dur, grâce à Antero Henrique. Reste désormais à savoir si le transfert de De Jong se fera dès cet hiver ou en vue de l'été prochain, ce qui est d'ailleurs le plus probable.