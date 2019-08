PSG : Accord trouvé entre Paris et Barcelone pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est Sky Italie qui l'annonce ce jeudi après-midi, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone seraient parvenus à un accord formel pour le transfert de Neymar. Présents à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu auraient trouvé un terrain d'entente que le média transalpin ne détaille cependant pas. Alors vrai scoop ou fausse rumeur, on devrait rapidement en savoir plus puisqu'une conférence de presse de Thomas Tuchel est programmé un peu plus tard et l'entraîneur allemand sera évidemment interrogé sur le cas Neymar.

Mais le départ de la star brésilienne du PSG semble désormais de plus en plus probable et imminent, sauf énième coup de théâtre. Neymar peut faire chauffer les moteurs de son jet privé, ses deux ans au Paris SG se terminent et il pourra rejouer sous le maillot du Barça qu'il a pourtant piétiné en 2017 en quittant le club catalan pour 222ME et en collant un procès aux dirigeants du Barça. Les mêmes qui l'accueillent les bras ouverts. A priori, Neymar aurait déjà trouvé un accord salarial avec le FC Barcelone.