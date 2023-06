PSG ‍: Accord pour Mbappé, le Real paye 200 ME cash

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En froid avec le Paris Saint-Germain après son refus de prolonger, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. On parle déjà d’un accord avec le Real Madrid pour un transfert à 200 millions d’euros hors bonus. Un montant que les Merengue seraient prêts à payer cash.

Reverra-t-on Kylian Mbappé au Camp des Loges à la reprise ? Ce n’est pas si sûr. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 assure qu’il restera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais son refus d’activer l’option pour une année supplémentaire, confirmé à travers une lettre envoyée à la direction, a provoqué la colère de ses dirigeants. Le club de la capitale lui a donc lancé un ultimatum : soit le Français accepte de prolonger rapidement, soit son transfert sera envisagé cet été. Apparemment, on se dirige plutôt vers le deuxième scénario.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

Le site de PSG Community annonce déjà un accord entre le champion de France et le Real Madrid. L’émir Al-Thani et le président madrilène Florentino Pérez auraient fini par s’entendre pour un transfert à hauteur de 200 millions d’euros, plus 50 millions d’euros de bonus en fonction du nombre de matchs joués et de l’obtention du Ballon d’Or. Le montant est énorme pour un joueur qui sera libre de discuter avec le club de son choix en janvier prochain. Et pourtant, la Maison Blanche serait prête à investir cette somme sur Kylian Mbappé.

Le Real a déjà l'argent

D’après le journaliste espagnol José Luis Sanchez, le Real Madrid, qui avait prévu un budget important pour son mercato, s’apprête même à verser le prix du transfert en un seul versement. « Le Real Madrid a l'argent à disposition pour financer l'arrivée de Kylian Mbappé, a révélé le spécialiste de Marca et de La Sexta. C'est le seul plan, que ce soit pour cet été ou pour le suivant. Ils ne sont plus intéressés par d'autres noms comme Harry Kane ou Kai Havertz. » En cas de départ de l’ancien Monégasque, le Paris Saint-Germain réaliserait au moins une très belle opération financière.