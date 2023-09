PSG ‍: Accord avec Mbappé, le Real va tester sa sincérité

Dans : PSG.

Inactif pendant le récent mercato, du moins sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid compte bien passer à l’action dans les mois à venir. Le club madrilène, déjà d’accord avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, espère l’accueillir libre l’été prochain. Mais des doutes subsistent sur les réelles intentions du Français.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour le Real Madrid. Cet été, il semble que la Maison Blanche n’ait jamais vraiment envisagé le transfert de Kylian Mbappé. En tout cas, le club dirigé par Florentino Pérez n’a transmis aucune offre concrète, pas même pendant la mise à l’écart de l’attaquant du Paris Saint-Germain. L’actuel leader de Liga attend plutôt la fin de son contrat pour l’accueillir libre l’été prochain, en espérant que le gamin de Bondy ne prolongera pas son bail, quelles que soient les conditions négociées.

Le Real reprend l'accord de 2022

Pour le Real Madrid, des discussions avec la direction francilienne restent inenvisageables. Il faut dire que les Madrilènes ont déjà tout bouclé avec Kylian Mbappé. Selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, les deux parties ont bel et bien trouvé un accord total. L’idée serait de rester sur le deal finalisé en 2022, avant le fameux revirement de situation. Kylian Mbappé deviendrait ainsi le joueur le mieux payé chez les Merengue devant le Brésilien Vinicius Junior.

Reste à savoir si le Parisien ne changera pas d’avis une nouvelle fois. Le Real Madrid n’en est pas certain et compte bien s’en assurer le plus vite possible. Toujours d’après la même source, le rival du FC Barcelone va tenter de faire signer Kylian Mbappé dès le mois de janvier. A ce moment, s’il n’a pas prolongé au Paris Saint-Germain, l’international tricolore sera déjà libre de s’engager avec un club pour la saison suivante. Dans l’esprit des dirigeants madrilènes, un éventuel refus du numéro 7 cet hiver en dirait long sur ses réelles intentions.