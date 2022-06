PSG : A peine viré, Leonardo est sanctionné

Leonardo connaît enfin sa sanction après son comportement déplacé à l’issue de l’élimination contre le Real Madrid dans le vestiaire des arbitres.

Très rapidement à la suite de la défaite du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en 8e de finales de la Champions League, ce qui s’est passé sur le terrain a vite été éclipsé par les écarts d’une partie du staff parisien dans les couloirs de Santiago Bernabeu. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’étaient rendus dans le vestiaire des arbitres, n’hésitant pas à intimider le corps arbitral accusé d’avoir oublié une faute de Benzema sur Donnarumma. Aujourd’hui, à la suite d'un travail d’enquête de plusieurs mois, l’UEFA a rendu son verdict dans cette affaire en prononçant une sanction à l’encontre de l’ancien directeur sportif du PSG.

UEFA has found PSG guilty of violating basic rules of decent conduct for the harassment of refs after Real Madrid-PSG, therefore has suspended Leonardo for 1 game