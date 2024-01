PSG ‍: A peine débarqué, il envoie un message fort à la concurrence

Dans : PSG.

Lucas Beraldo s'est engagé ce lundi avec le PSG jusqu'en 2028. Le défenseur brésilien a très hâte de commencer sous sa nouvelle tunique francilienne.

A 20 ans, Lucas Beraldo va changer de monde en rejoignant le PSG. Le jeune Brésilien se sait attendu, que ce soit par les fans, les observateurs mais aussi son entraîneur. L'ancien joueur de Sao Paulo va devoir rapidement s'intégrer. Heureusement pour lui, il pourra bénéficier du soutien de Marquinhos, capitaine du PSG et qui parle la même langue que lui. Car malgré la concurrence, Beraldo ne compte pas forcément squatter le banc. Il rêve déjà de faire des prouesses avec Marquinhos en défense et ne s'en cache pas.

Beraldo, un rêve éveillé

Lors de quelques mots échangés avec PSGTV, Lucas Beraldo est revenu sur sa signature à Paris tout en avouant l'importance qu'avait eue Marquinhos dans son choix. « J'avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. Dieu m'a donné l'opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix. C'est une bonne chose d'avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m'aider beaucoup parce qu'il parle la même langue que moi. C'est un grand pas en avant dans ma carrière. Je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très, très grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Mais je suis très motivé pour pouvoir, comme je l'ai déjà dit, gagner des trophées avec le maillot de ce club. Au Brésil, le Paris Saint-Germain est un club très célèbre. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Brésil, puisqu’en France c'est l’équipe la plus performante et elle l'a démontré ces dernières années. Je pense que cela a pesé lourd dans ma décision de venir dans le plus grand club français, pas seulement pour être un joueur supplémentaire, mais pour pouvoir apporter un plus à l'équipe, afin que nous puissions continuer à gagner des titres », a notamment indiqué Lucas Beraldo, impatient de débuter avec le PSG. Difficile cependant de l'imaginer dans le groupe qui défiera Toulouse mercredi soir lors du Trophée des champions.