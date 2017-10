PSG : À Paris, il y a « des champions, pas des machines »

Dans : PSG, Ligue 1.

Marquinhos, défenseur du PSG, après la victoire contre Dijon (2-1) : « Parfois, il faut savoir gagner comme ça aussi. C'est dans la difficulté que notre équipe va grandir pendant la saison. Et le PSG ne va pas toujours gagner facilement. Aujourd’hui, il faut aussi féliciter Dijon. Ils ont su jouer avec leurs qualités, ils ont eu des occasions, mais on a mérité cette victoire quand même. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans un match comme ça. On est des humains, pas des machines. Le corps peut être fatigué. Mais face à des équipes comme ça qui sont costauds et dures à jouer, il faut prendre la victoire et la ramener à la maison. On a des champions dans le groupe, et on a eu la bonne mentalité pour aller chercher ce deuxième but et ramener la victoire à la maison », a-t-il déclaré sur Canal+.