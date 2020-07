PSG : 9-0 dans la musette, Le Havre zappe le score

Dans : PSG.

Paul Le Guen, entraineur du Havre, après la défaite 9-0 face au PSG en match amical ce dimanche soir : « On n’était pas en mesure de les arrêter, et encore moins avec un effectif incomplet et quelques jeunes. Le score, ce n’est pas grave. Paris a des échéances proches, nous, nous sommes au début de notre préparation. Les Parisiens sont de vrais champions qui sont en train de se préparer. Je suis très content que le foot reprenne. Il faut rester prudent ».