PSG : 80 millions pour Vlahovic, Mbappé va adorer

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait vivre un prochain mercato hivernal agité. La direction francilienne recherche notamment un nouvel attaquant de métier, capable de soulager Kylian Mbappé.

Luis Campos l'a récemment avoué : le dernier mercato estival du PSG a été décevant. En effet, son duo avec Christophe Galtier aurait désiré les venues d'un nouveau défenseur mais aussi d'un attaquant de métier. Un attaquant capable de libérer Kylian Mbappé dans son jeu. Si le nom de Gianluca Scamacca était cité, l'Italien a finalement rejoint West Ham. Egalement ciblé, Robert Lewandowski a lui filé au Barça. Résultat, le PSG manque de solutions aujourd'hui au sein de son attaque. Raison pour laquelle Luis Campos commence à sonder pas mal de joueurs. Selon la presse italienne, le Portugais apprécie tout particulièrement le profil de Dusan Vlahovic.

Vlahovic, Campos surveille le dossier

Tuttosport indique ces dernières heures que le PSG suit de près la situation du Serbe. Son profil correspondrait parfaitement à ce que recherchent les champions de France. Robuste, précis et technique, Vlahovic pourrait être la pièce manquante du dispositif francilien. Encore sous contrat à la Juve jusqu'en juin 2026, l'ancien de la Fiorentina se sent bien dans le Piémont. Titulaire et promis à un bel avenir, il ne songe d'ailleurs pas à quitter la Juve prochainement, malgré les récentes difficultés sportives et économiques de la Vieille Dame. Auteur de 4 buts en 8 matchs disputés avec la Juve cette saison toutes compétitions confondues, le Serbe de 22 ans déçoit néanmoins. Le PSG pourrait donc profiter de la situation pour le relancer. Mais la Juve ne fera aucun cadeau au club de la capitale. Et à moins d'une offre XXL, le futur de Vhlalovic s'écrira à la Juve, lui qui est estimé à près de 80 millions d'euros. Le casse-tête du PSG ne fait donc que commencer.