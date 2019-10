PSG : 70ME au mercato, l'Emir dit banco

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avant même le mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain semble vouloir déjà concrétiser un dossier. En effet, l'option d'achat de Mauro Icardo pourrait être levée rapidement.

Ultime renfort du mercato estival 2019 du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi semble en mesure d’être la première signature du prochain marché des transferts. En effet, si l’attaquant argentin a rejoint le PSG en provenance de l’Inter c’est sous la forme d’un prêt, le club italien ayant à priori exigé une somme autour de 70ME pour rendre définitif le transfert de celui qui est désormais persona non grata chez les Nerazzurri. Auteur d’un début de saison plutôt réussi (5 buts) sous le maillot du Paris SG, Mauro Icardi ayant eu un peu de temps de jeu compte tenu des blessures d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar. Et selon la Gazzetta dello Sport, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seraient de plus en plus tentés de lever l’option d’achat, le directeur sportif et le président du PSG étant en pleine réflexion sur ce dossier avec un à priori favorable.

Du côté de l’Inter, on ne retiendra pas de force Mauro Icardi, le doublé de ce dernier mardi en Ligue des champions avec Bruges n’ayant pas changé la donne. « Nous ne doutions pas de ses qualités, mais nous avons fait un choix(…) Icardi est à nous et nous le surveillons avec une grande attention, mais nous avons une attaque très valable », a confié Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, dans le quotidien sportif italien. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir concernant l’attaquant argentin, reste à préparer le chèque de 70ME attendu par les dirigeants milainais.