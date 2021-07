PSG : 7 mois pour être au top, Sergio Ramos est prévenu

Dans : PSG.

Contre-temps pour Sergio Ramos, qui risque d’être juste pour débuter la saison avec le PSG.

Recruter un leader d’expérience habitué à gagner, le Paris Saint-Germain a déjà tenté plusieurs fois cette expérience. Ce fut le cas avec David Beckham, avec Daniel Alves, avec Gianluigi Buffon, et désormais avec Sergio Ramos. Cela n’a pas toujours été couronné de succès, notamment dans la fameuse quête de la Ligue des Champions. L’Espagnol se sait très attendu sur ce terrain, et Buffon peut en témoigner, malgré une saison honnête avec le Paris SG, c’est uniquement là-dessus qu’il sera jugé. Résultat, ses pépins physiques et son absence qui pourrait durer plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet, n’inquiètent pas le moins du monde Jonatan MacHardy, le journaliste de RMC étant persuadé que l’ancien du Real Madrid a sept mois pour retrouver sa meilleure forme et être là quand les matchs vont valoir très cher.

« La saison dernière a été compliquée pour lui avec les blessures, mais n’oublions pas que la saison d’avant c’est probablement sa plus belle saison au Real Madrid. N’ayons pas la mémoire courte. Oui, il a une petite gêne, il va certainement louper le trophée des champions et les premiers matchs de Ligue 1, mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? Le PSG l’a pris pour les moments qui vont compter, au printemps. Il suit un programme personnalisé pour solder toutes les blessures qu’il a eus la saison dernière. Il se refait une condition physique au top, la seule chose qui importe, c’est que Sergio Ramos soit apte pour le printemps. Le reste, ce n’est que de la littérature. Le PSG l’a pris pour le mental et l’expérience en Ligue des Champions, et c’est là que le PSG en aura besoin. Avant cela, très franchement, ce n’est pas grave », a prévenu l’intervenant de l’After Foot, persuadé qu’il n’y a vraiment pas de quoi trembler si Sergio Ramos ne sera pas encore dans le bain de la Ligue 1 au mois d’août.