PSG : 65ME pour un défenseur XXL, Al-Khelaifi dit banco !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Des rumeurs insistantes annoncent comme acquis le départ du PSG de Thomas Meunier, la Premier League étant probablement le prochain point de chute du défenseur international belge, lequel a encore un an de contrat et ne semble pas avoir d'offre de prolongation des dirigeants du Paris SG. Le Paris Saint-Germain est donc en quête d'un joueur afin de remplacer le Diable Rouge, et selon TMW c'est en Italie que le club de la capitale pourrait avoir déniché la perle rare. Ce lundi, le nom de Joao Cancelo revient avec insistance de l'autre côté des Alpes, le jeune défenseur international portugais de la la Juventus étant déterminé à quitter la Vieille Dame.

Présenté comme l'un des meilleurs latéraux de la planète, le joueur de 24 ans formé à Benfica estime que depuis son transfert l'an dernier en provenance de l'Inter pour 40ME il n'a pas eu régulièrement sa chance, Joao Cancelo n'ayant notamment pas apprécié d'être sur le banc contre l'Ajax en Ligue des champions. Pour vendre leur défenseur, qui a encore quatre ans de contrat, les dirigeants de la Juventus exigent rien moins que 65ME sois 25ME de plus que le prix payé en 2018 pour le faire venir. Pour l'instant, deux clubs seraient déjà sur les rangs, le Paris Saint-Germain et Manchester United, le club anglais, privé de Ligue des champions la saison prochaine, n'ayant toutefois proposé que 45ME pour Joao Cancelo. Du côté de la Juventus, on attend désormais la proposition de Nasser Al-Khelaifi.