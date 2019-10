PSG : 65 ME pour Icardi, le choix de Paris déjà acté ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Cet été, c’est assurément un coup de maître que Leonardo a réalisé en obtenant le prêt avec option d’achat de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international argentin a réussi ses débuts dans la capitale française avec des buts inscrits lors des derniers matchs de Paris contre Galatasaray en Ligue des Champions, mais également face à Angers puis sur la pelouse de Nice. Des performances abouties qui, conjuguées à la situation contractuelle d’Edinson Cavani (en fin de contrat à la fin de la saison), auraient déjà scellé le choix de Paris au mercato.

En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter Milan est de plus en plus « confiante » dans le fait que le Paris Saint-Germain exercera son option d’achat, laquelle s’élève à 65 ME, pour rafler la mise et recruter définitivement Mauro Icardi. Une décision qui ne devrait pas déplaire aux supporters, lesquels sont globalement séduits par les débuts de l’Argentin au PSG, où son entente avec Angel Di Maria, Pablo Sarabia ou encore Kylian Mbappé saute aux yeux. En parallèle, certains cadors européens dont la Juventus Turin, Naples ou encore Manchester United, surveillent la situation de Mauro Icardi. Au cas où le PSG ne lève pas son option d’achat, par exemple…