PSG : 60 ME, Paris envoie la sauce pour Achraf Hakimi !

Dans : PSG.

Confronté au probable départ de Thomas Meunier, le PSG sera dans l’obligation de recruter un latéral droit de stature internationale l’été prochain au mercato.

Pour Leonardo, il est évidemment impensable de confier ce poste à Thilo Kehrer ou à Colin Dagba la saison prochaine. Ainsi, le recrutement d’un défenseur droit est indispensable et plusieurs pistes sont d’ores et déjà creusées par le directeur sportif du Paris Saint-Germain. L’une d’entre elles mène à Achraf Hakimi, selon les informations obtenues par la presse espagnole ces dernières semaines. Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund lors des deux saisons écoulées, l’international marocain va revenir dans la capitale espagnole cet été. Mais selon Don Balon, le PSG est prêt à consentir un énorme effort financier pour recruter le défenseur de 21 ans.

Désireux de frapper un grand coup au mercato, Leonardo préparerait une offre colossale à hauteur de 60 ME au Real Madrid pour Achraf Hakimi. Une proposition XXL qui fera certainement réfléchir le Real Madrid qui, au contraire du PSG, possède déjà un très grand joueur à ce poste en la personne de Dani Carvajal. Surtout, le club de la Casa Blanca pourrait profiter des négociations avec Hakimi pour améliorer encore un peu plus ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, ce à quoi Florentino Pérez attache une grande importance depuis des mois dans l’optique d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé, probablement en 2021. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation en France. Les supporters du PSG l’espèrent, eux qui se sont rendus compte durant la double confrontation entre Paris et le Borussia Dortmund des qualités du défenseur marocain au profil très offensif.