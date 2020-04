PSG : Nasser Al-Khelaïfi en pince pour le crack Hakimi !

Dans : PSG.

A moins d’un improbable retournement de situation, Thomas Meunier va quitter le PSG à l’issue de la saison. Un départ qui oblige Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à recruter un nouveau latéral droit…

A ce poste, les joueurs de très haut niveau sont rares en Europe. Et sans aucun doute, Achraf Hakimi est l’un d’entre eux. Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund depuis deux ans, le Marocain a une cote folle à travers l’Europe. Excellent en Allemagne, le défenseur de 21 ans figure dans le viseur de la Juventus Turin et de Chelsea dans l’optique du prochain mercato. Mais alors que le Real Madrid n’a aucunement l’intention de le vendre, le Paris Saint-Germain pourrait également tenter sa chance, à en croire les informations récoltées par Calcio-Mercato.

Le média dévoile que le PSG a fait d’Achraf Hakimi l’une de ses pistes privilégiées pour combler le probable départ de Thomas Meunier durant l’intersaison. Un signe du destin quand on sait que le Belge, dont le contrat à Paris ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi, est en partance… pour le Borussia Dortmund, club que Hakimi va donc quitter après un prêt concluant de deux ans. Il sera désormais très intéressant de voir si le Real Madrid souhaitera conserver coûte que coûte son défenseur droit marocain, ou si Florentino Pérez profitera de sa belle valeur marchande afin de leur vendre au prix fort chez un géant d’Europe. Une chose est certaine, au vu de la rareté des joueurs de haut niveau au poste de latéral droit, il faudra sans doute débourser plus de 50 ME pour déloger Achraf Hakimi du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi sont prévenus…