PSG : 50 millions pour Mbappé, Ronaldo est dégoûté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’un improbable retournement de situation, Kylian Mbappé va quitter le PSG et signer au Real Madrid l’été prochain.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Kylian Mbappé a peu de chances de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. L’été dernier, l’attaquant français de 23 ans souhaitait déjà rallier la capitale espagnole mais le PSG s’était opposé au départ de Kylian Mbappé malgré une offre avoisinant les 180 millions d’euros bonus compris de la part du Real Madrid. En refusant cette offre, le Paris SG souhaitait se laisser le temps de convaincre Mbappé de prolonger, mais le pari de l’Emir du Qatar est sur le point de s’avérer perdant. A en croire les informations publiées lundi par Bild, un accord a été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour un salaire astronomique de 50 millions d’euros bruts par an. Une folie selon Ronaldo, ancien buteur des Merengue. Pour l’ex-attaquant du Brésil, dépenser de telles sommes pour Kylian Mbappé n’est pas si déraisonnable de la part du Real Madrid, même s'il se dit avec le sourire qu'il aurait bien aimé être payé autant à son époque.

Mbappé au Real, Ronaldo valide

Ronaldo Nazario : "J’ai lu que Mbappe gagnerait 50M/an au Real Madrid, on s’est trompé d’époque (rires) ! L’industrie du football se développe et c’est normal que les stars reçoivent de plus en plus d’argent." @marca pic.twitter.com/cO9DWfFBB4 — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) February 1, 2022

« Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le conduiront à être le numéro un. Et j'ai lu la nouvelle selon laquelle il allait venir au Real Madrid et qu'il allait être payé 50 millions par an….. On s’est trompé de génération ! (rires). Mais l’industrie du football se développe tellement qu'il est normal que les stars gagnent de plus en plus d'argent. Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l'avons fait » a lancé Ronaldo au sujet de Kylian Mbappé dans un live sur le Twitch de Christian Vieri. Le propriétaire du Real Valladolid a par ailleurs été interrogé au sujet d’un autre joueur du PSG, à savoir son compatriote Neymar.

Ronaldo Nazario : "Pour moi, Karim Benzema est le meilleur 9 du monde. Mais Lewandowski est juste derrière." @marca pic.twitter.com/tmfrw4yn3r — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) February 1, 2022

« J’espère qu’il pourra gagner la Coupe du monde. En termes de chiffres, il m'a surpassé, ainsi que Zico et Romario, et il est maintenant à cinq buts de surpasser Pelé. Je l'aime beaucoup. Peut-être que certaines personnes le critiquent à cause de sa vie privée et parce qu'il a peu de récompenses individuelles » a lancé Ronaldo, pour qui Neymar et Kylian Mbappé ne sont cependant pas les meilleurs attaquants de la planète actuellement. Ronaldo le Brésilien vote pour… Karim Benzema, homme fort du Real Madrid depuis plusieurs saisons maintenant. « L’attaquant le plus fort en ce moment ? Benzema à mon avis, mais Lewandowski est très proche. Haaland va devenir très fort, peut-être même le numéro un, mais il n'a pas la technique des deux premiers » a glissé Ronaldo, qui reste un suiveur attentif du Real Madrid et donc de Karim Benzema. Et bientôt, sans doute, de Kylian Mbappé.