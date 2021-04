PSG : 50 ME pour Moise Kean, Ancelotti fait tousser Paris

Dans : PSG.

Prêté à Paris sans option d’achat, Moise Kean souhaite rester au PSG la saison prochaine mais son avenir dépend en partie d’Everton.

Et pour cause, ce sont les Toffees de Carlo Ancelotti qui auront le dernier mot pour l’avenir de Moise Kean, prêté sans option d’achat au PSG le 4 octobre dernier. A son avantage à Paris, l’international italien veut rester dans la capitale française, un souhait partagé par Leonardo et Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée au Telegraph, Carlo Ancelotti a ouvert la porte au transfert définitif de Moise Kean au Paris Saint-Germain.

Ancelotti ouvert à un transfert

« En attaque, nous sommes bien fournis car nous avons Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Joshua King et Moïse Kean va revenir. Je n'ai pas besoin de convaincre Moïse de rester à Everton. Il fait l'objet d'un prêt. Il doit donc revenir. Si le Paris Saint-Germain veut le garder, il doit ouvrir des discussions. Nous sommes ouverts aux négociations, mais si rien n'arrive, il sera un joueur d'Everton la saison prochaine et un joueur important » a lancé l’entraîneur d’Everton, officiellement ouvert à un départ de Moise Kean au Paris SG. Mais selon le média britannique, pas question pour l’actuel 8e de la Premier League de brader l’ex-attaquant de la Juventus Turin.

Le prix est colossal

Le quotidien britannique croit savoir que Carlo Ancelotti et les dirigeants d’Everton attendent une somme proche de 50 ME pour laisser définitivement filer leur prometteur attaquant de 21 ans. Un prix colossal dans le contexte actuel, où les clubs souffrent terriblement de la crise du Covid-19 et de l’absence du public dans les stades. Déterminé à conserver Moise Kean, le PSG devra se résoudre à consentir un effort XXL pour boucler ce dossier, alors que la Juventus Turin rode dangereusement. Jeudi, on apprenait notamment que Mino Raiola, l’agent de Moise Kean, avait rencontré les dirigeants de la Vieille Dame pour brièvement évoquer la situation de l’attaquant d’Everton…