PSG : 5-1 à Lille, le Paris SG se fait salement chambrer !

Dans : PSG, LOSC, Ligue 1.

Dimanche soir, la France du football était bien évidemment devant la rencontre opposant le leader parisien au dauphin lillois. Et le spectacle a été au rendez-vous puisque les Dogues l’ont emporté 5-1, profitant notamment des blessures parisiennes et de l’expulsion de Juan Bernat avant la mi-temps. Plein de panache, ce Lille a humilié le Paris Saint-Germain. Cela valait bien quelques chambrages du côté du LOSC, où certains joueurs se sont lâchés à l’issue de la rencontre…

Ce fût notamment le cas de José Fonte. Pourtant expérimenté, celui qui a remporté l’Euro 2016 avec le Portugal n’a pas pu s’empêcher de se moquer du Paris Saint-Germain à l’issue de la rencontre. « Rêvons plus grand ! » a ainsi tweeté l’international portugais, en référence au slogan historique du PSG version QSI. Un message supprimé peu après, le défenseur central n'assumant visiblement pas. Du côté de Rafael Leao, la tentation fut également trop grande et c’est ainsi que le « Kylian Mbappé portugais » comme il est surnommé à Lille, a tweeté plusieurs mains très significatives, symbolisant la manita et les cinq buts encaissés par le PSG. Assurément, ce revers inattendu du club de la capitale a provoqué quelques enflammades dans le Nord. Et au vu de la prestation XXL des partenaires de Nicolas Pépé, personne ne leur reprochera…