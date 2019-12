PSG : - 40 %, Nasser Al-Khelaïfi met Neymar en soldes

Dans : PSG.

L’été dernier, Neymar a été au cœur du feuilleton du mercato. En effet, le FC Barcelone a fait son maximum pour le recruter au mercato, mais le club catalan a buté sur l’intransigeance de Leonardo.

Il faut dire que le directeur sportif brésilien n’a fait aucun cadeau au champion d’Espagne en titre, en exigeant une somme en cash de 300 ME pour vendre Neymar. Une somme confirmée en ce milieu de semaine par Marca, qui indique néanmoins que la position du Paris Saint-Germain sera bien différente l’été prochain. Et pour cause, le club de la capitale a bien conscience que son avenir ne doit plus spécialement s’écrire avec Neymar. Or, personne ne sera en mesure de payer une telle somme pour le recruter. Raison pour laquelle Paris est désormais prêt à faire un effort sur le prix de vente du joueur formé à Santos.

Désormais, le champion de France en titre ne réclamerait plus (que) 180 ME pour vendre Neymar. Un prix bien moins effrayant pour le FC Barcelone, dont les leaders Lionel Messi et Luis Suarez souhaitent voir revenir Neymar depuis plusieurs mois déjà. Marca affirme en revanche dans son édition du jour que la position du PSG vis-à-vis de Kylian Mbappé est totalement différente puisque l’Emir du Qatar n’a aucunement l’intention de se séparer du Français, et cela peu importe le prix que les clubs intéressés sont prêts à payer. Neymar ou Mbappé, le Paris Saint-Germain a donc tranché. Et ce choix semble définitif…