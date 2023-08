PSG ‍: 4 recrues en attaque, le Qatar fait une folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG nourrit de grandes ambitions sur le marché des transferts et souhaite renforcer son attaque avec quatre nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato : Dembélé, mais également Ramos, Barcola et Kolo-Muani.

Le mois d’août sera très agité au Paris Saint-Germain, où l’objectif de la direction est de renforcer l’attaque de toute urgence. Mardi midi, les hommes de Luis Enrique ont joué avec un secteur offensif bien pauvre, composé de seulement Carlos Soler et Marco Asensio. L’objectif est donc de très vite s’attacher les services de plusieurs joueurs offensifs. Le cas Ousmane Dembélé est presque réglé et sauf revirement de situation, l’attaquant de l’Equipe de France sera bientôt un joueur du PSG.

Pour le reste, l’état-major parisien semblait tiraillé entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani. Un accord a été trouvé avec le buteur portugais de Benfica, qui réclame 80 millions d’euros pour le libérer. Mais sa potentielle venue à Paris ne signifierait pas pour autant l’abandon de la piste Kolo-Muani. A en croire les informations de Foot Mercato, le PSG a l’ambition de recruter deux buteurs cet été. Les deux dossiers sont donc indépendants et l’objectif de Luis Campos est d’offrir à Luis Enrique à la fois le buteur de Francfort et celui du Benfica Lisbonne.

Le PSG veut Barcola, Dembélé, Ramos et Kolo-Muani

Comme l’appétit vient en mangeant, le Paris Saint-Germain n’a pas non plus l’intention de dire son dernier mot en ce qui concerne Bradley Barcola puisque Foot Mercato explique que l’ailier droit de l’OL est toujours une cible du PSG et cela malgré les potentielles arrivées de deux attaquants en plus d’Ousmane Dembélé. C’est donc un package de quatre joueurs offensifs que le club de la capitale espère faire venir d’ici le 31 août. Une mission onéreuse et qui s’annonce complexe pour Luis Campos, mais le club parisien a l’intention d’offrir à Luis Enrique du matériel offensif pour nourrir de grandes ambitions… avec ou sans Kylian Mbappé. Nul doute que si Ramos, Barcola, Kolo-Muani et Dembélé signaient tous les quatre, les supporters du PSG seraient très satisfaits d’un mercato qui aura longtemps été inquiétant.