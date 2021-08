PSG : 30 août, 170 ME, les détails de l’offre de Madrid pour Mbappé

Dans : PSG.

Guillaume Conte

Le Real Madrid a un plan pour faire signer Kylian Mbappé dans 10 jours. C'est musclé.

Kylian Mbappé affiche un large sourire depuis son retour au Paris SG. Son état d’esprit est impeccable, comme en témoigne son retour de vacances avec quelques jours d’avance. A cela s’ajoute une grosse présence sur les réseaux sociaux pour dire tout haut son bonheur d’avoir repris l’entrainement et les matchs avec son club, dans la foulée de vacances bien méritées et d’un Euro très décevant. Au PSG, le recrutement de l’été est bien évidemment celui de Lionel Messi, qui va former une ligne d’attaque hors-norme avec Neymar, et Mbappé. A moins que le Real Madrid ne passe vraiment à l’action et fasse une offre capable de faire réfléchir Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar. La probabilité de voir l’attaquant français signer réellement pour la Maison Blanche est tout de même mince, mais AS dévoile ce dimanche qu’une stratégie a été mise en place pour tenter le tout pour le tout.

Cela veut dire une offre ferme transmise au PSG le 30 août, quand les dirigeants parisiens seront coincés par la situation. En effet, même Le Parisien le confirme, si Kylian Mbappé est aussi détendu que cela malgré sa situation contractuelle et les quelques sifflets qu’il peut recevoir au Parc des Princes comme à l’extérieur, c’est parce qu’il a déjà décidé quel serait son avenir. Rester au PSG jusqu’au bout de son contrat, puis partir libre au Real Madrid en fin de saison. A moins d’un départ anticipé en raison d’un accord entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, qui se saurait coincé.

130 et 170 ME pour Mbappé

C’est la théorie du journal espagnol, qui dévoile qu’une attaque est prévue après le match du PSG face à Reims, quand tout pourra être mis à plat avec la trêve internationale. Mais cela signifie donc une offre qui tombera le 30 août 2021, à la veille de la fin du mercato. Il faudrait donc qu’elle soit convaincante, et ce pourrait bien être le cas, puisque AS évoque un montant compris entre 130 et 170 ME, une fourchette qui pourrait être liée aux négociations ou aux bonus éventuels. Le média l’assure, le Real Madrid a les moyens de faire cette offre, surtout avec les économies effectuées ces dernières années sur le marché des transferts, et les ventes réalisées cet été (Odegaard et Varane).

Le clan Mbappé serait déjà au courant de cette possibilité, mais aurait été invité par le Real Madrid à rester très discret. Selon AS, le Qatar pourrait très mal réagir à cette intrusion, et la fermeté de l’Emir fait encore très peur à Florentino Pérez, qui entretient en revanche de très bonnes relations avec le président du Paris SG. Mais à moins que Mbappé n’aille au clash en 24 heures, le PSG n’est pas en position de craquer alors qu’il estime avoir encore ses chances de prolonger le joueur et de discuter au minimum en ce sens s’il reste une saison de plus dans le club francilien. Un vrai bras de fer qui pourrait donc être court, mais musclé dans une semaine entre Paris et Madrid.