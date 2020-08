PSG : 3 km/h, Draxler flashé par Didier Roustan

Dans : PSG.

Affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, est unanimement reconnu comme un tirage au sort abordable, tout du moins à la portée du PSG.

Si la formation italienne brille dans son championnat, l’effectif parisien est tout de même un ton au-dessus. Mais cela devient de moins en moins vrai à chaque jour qui passe, notamment avec les pépins physiques de Mbappé et Verratti, qui viennent s’ajouter à la suspension de Di Maria. De quoi inquiéter Didier Roustan, qui se demande ouvertement qui va pouvoir tenir le ballon sans tous ces joueurs. Neymar ne pourra pas tout faire, et pour le reste, le jeu du PSG risque d’être bien triste.

« J’ai peur que Neymar soit isolé dans ce match. C’est à ce niveau que l’absence de Verratti fait beaucoup de dégâts. C’est un premier meneur de jeu quelque part. Et s’il y a le feu, il est capable de garder le ballon, de provoquer une faute sur lui. Leandro Paredes, il m’a déçu. Contre Saint-Etienne, quand les Verts poussaient, il balançait loin devant. Je ne lui demande pas d’être Pastore, mais un minimum… Au milieu de terrain, pour faire un premier décalage, je n’en vois pas un. De toute façon, j’ai toujours pensé qu’il y avait un PSG avec Verratti, et un PSG sans Verratti. Là, il n’y aura pas Di Maria non plus. Donc Neymar va beaucoup descendre pour aller chercher le ballon. Icardi n’est pas très mobile. Sarabia manque un peu de coffre… C’est déséquilibré. Draxler ? A la base, il avait les qualités pour ça, mais on a l’impression de l’avoir totalement perdu. Il ne semble pas concerné, il joue à 3 km/h. Le Draxler de maintenant, il est ailleurs ! C’est dommage », a confié le journaliste de La Chaine L’Equipe, qui dresse un portrait bien peu flatteur de l’effectif parisien sans quelques joueurs majeurs.