PSG : 260 ME ou pas, le Qatar bloquera Mbappé

Dans une lettre publiée en début de semaine, l’Observatoire du CIES a indiqué que Kylian Mbappé était le joueur le mieux valorisé du monde.

Et pour cause, la valeur marchande de l’attaquant du Paris Saint-Germain s’élève à 260 ME. Un sacré montant qui pourrait faire réfléchir le club de la capitale en cas d’offre à cette hauteur, alors que le contrat de Kylian Mbappé expirera en 2022 et que le natif de Paris n’a toujours pas prolongé. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour a toutefois indiqué que le Qatar restait assez fort financièrement pour s’opposer à un transfert de l’ancien Monégasque, même en cas d’offre XXL dans les mois à venir. Une thèse qui ne tiendra peut-être plus en 2021 si d’ici là, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du club de la capitale…

« Mbappé valorisé à 259 ME, est-il intransférable ? Non ! Pour moi, si Mbappé reste au PSG, ce ne sera pas par rapport à l’évaluation de son prix. Mais c’est simplement par rapport au fait que le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre. Ce n’est pas cette somme-là qui le rend intransférable. Car il y aura toujours des transferts à des montants faramineux. 260 ME pour un joueur qui est capable de faire gagner autant de matchs, car c’est quand même le plus important, et qui est capable de générer autant de profit pour des raisons marketing, ce n’est pas un frein rédhibitoire. Dans le monde d’après, il y aura encore des gros transferts. Et il pourrait en faire partie, et peut-être dès l’an prochain… » a indiqué le chroniqueur dans des propos rapportés par FootRadio.com, en attendant de savoir si Kylian Mbappé prolongera son contrat avec le Paris Saint-Germain dans les mois à venir.