PSG : Mbappé à 259ME c'est le Top 1 mondial !

Ce lundi, le Centre International d'Étude du Sport a mis à jour sa liste des 100 joueurs de football les plus chers. Et Kylian Mbappé domine, et de loin, ce classement.

Chaque semestre l’Observatoire football du Centre International d'Étude du Sport, un très sérieux organisme suisse, communique une liste des 100 joueurs dont l’estimation financière est la plus haute sur la planète foot. Et le classement qui est mis en ligne ce lundi 8 juin 2020 est d’autant plus attendu qu’il s’agit du premier depuis l’épidémie de coronavirus, dont l’impact sur l’économie du sport est colossal. Mais nonobstant le covid 19, c’est toujours Kylian Mbappé qui est le joueur le plus cher du monde en ce mois de juin 2020 avec une valeur estimée à 259,2ME. « L’attaquant français est encore très jeune et son contrat avec Paris St-Germain n’échoue qu’en 2023. Avec une seule année de contrat restante et presque 33 ans, Lionel Messi (€100,1 M) rétrocède à la 21ème place. Cristiano Ronaldo (€62,8 M, 70ème) est le joueur le plus âgé du top 100. Au total, 22 footballeurs ont une valeur estimée supérieure à €100 millions », précise le CIES.

Sur le podium, et derrière Kylian Mbappé, on trouve Raheem Sterling, la valeur de l’international anglais de Manchester City étant estimée à 164,7ME, tandis que Jadon Sancho, l’attaquant de Dortmund vaut 179,1ME selon l’Observatoire du football. A noter que ce sont trois attaquants qui sont aux trois premières places. Si l’on regarde uniquement la Ligue 1, Mbappé devance étonnamment Marquinhos, valorisé à 89,2ME, tandis que Neymar s’écroule à 82,7ME. La star brésilienne devance Houssem Aouar (OL) qui vaut 69,2ME et Victor Osimhen (LOSC) estimé à 64,3ME. A noter qu’aucun joueur de l’Olympique de Marseille ne figure dans le Top 20 de Ligue 1 et que le deuxième joueur français derrière Kylian Mbappé, dans le Big Five, est Antoine Griezmann, d'ailleurs le joueur le plus cher de Liga, avec 136,4ME.