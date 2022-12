PSG : 25 ME pour la star marocaine, Paris à l'attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne devrait pas faire de folies cet hiver lors du mercato. Cependant, les champions de France pourraient être à l'affût en cas de belle affaire à concrétiser.

Comme l'a rappelé récemment Nasser Al-Khelaïfi, le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver. Les champions de France estiment que leur effectif est complet et fait du bon travail. Cependant, Christophe Galtier et Luis Campos ne seraient pas contre les arrivées d'un élément défensif et offensif. Le dossier Milan Skriniar est encore ouvert mais une arrivée cet été en cas de non-prolongation de contrat à l'Inter parait plus probable. Et la Coupe du monde a changé certaines choses pour le PSG, qui ne serait pas fermé à l'idée de recruter au milieu de terrain. Et pas n'importe quel joueur, puisqu'il s'agit de l'un des meilleurs joueurs du Mondial au Qatar : Sofyan Amrabat.

Amrabat, le PSG lance l'assaut

🔴 Selon le média marocain Al Mountakhab, le Paris Saint-Germain (PSG) a fait une première offre de 25M€ pour Sofyan Amrabat. pic.twitter.com/QGtO0CDjzF — TFT MOROCCO 🇲🇦 (@TFT_Morocco) December 26, 2022

Selon les informations d'Al Mountakhab, le PSG est tombé sous le charme du Marocain et veut tenter sa chance pour le recruter cet hiver. Le média marocain indique même que le club de la capitale a fait une offre ferme à la Fiorentina, estimée à 25 millions d'euros. Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour la direction de la Viola, qui pourrait faire monter les enchères après la très bonne Coupe du monde réalisée par le joueur de 26 ans. En fin de contrat en juin 2024, Amrabat est aussi dans le radar de Tottenham ou encore de Liverpool. Il lui sera sans doute difficile de refuser de tels challenges. En tout cas, si l'information d'Al Mountakhab se vérifie, le PSG travaille en interne pour réaliser un joli coup sur le marché des transferts. L'apport d'un Amrabat dans l'entrejeu aiderait très certainement Christophe Galtier, qui aura pas mal de pression sur les épaules en cette seconde partie de saison, avec comme rendez-vous crucial, une double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions.