PSG : 25 ME cash, Bellerin proche de Paris ?

Dans : PSG.

Pas totalement convaincu par Alessandro Florenzi, le PSG envisage sérieusement de ne pas lever l’option d’achat du défenseur italien de l’AS Roma.

Excellent techniquement, le très offensif latéral de 30 ans n’apporte toutefois pas toutes les garanties nécessaires d’un point de vue purement défensif. De plus, Alessandro Florenzi a confirmé les craintes sur sa fragilité physique cette saison en manquant plusieurs matchs pour des bobos plus ou moins importants. Le PSG hésite et logiquement, les dirigeants franciliens explorent le marché des transferts. Au poste de latéral droit, un nom revient en boucle dans l’actualité du Paris SG, celui de Serge Aurier, apprécié par Mauricio Pochettino mais qui a une histoire tumultueuse avec le club de la capitale. Selon les informations du Sun, un autre latéral de Premier League est ciblé par le PSG.

Il s’agit d’Hector Bellerin, le défenseur espagnol d’Arsenal. Le média britannique est convaincu que Bellerin est une cible de premier ordre du PSG dans l’optique du mercato estival, et que des discussions sont en cours entre Arsenal et Leonardo. Du haut de ses 26 ans, Hector Bellerin est estimé à hauteur de 25 ME par le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Le champion de France en titre serait sur le point de transmettre une offre de cette envergure à Arsenal, qui ne devrait pas s’opposer au départ de son latéral espagnol. Tous les feux semblent donc au vert, même s’il conviendra de savoir si Bellerin débarque au PSG dans la peau d’un titulaire en puissance ou si l’intention de Pochettino et de Leonardo est de conserver Florenzi et ainsi de laisser les deux hommes se batailler. Il faudra également régler le cas Colin Dagba, trop tendre aux yeux de la direction parisienne mais qui a marqué des points à l’occasion de la double confrontation entre Paris et le Bayern Munich en Ligue des Champions.