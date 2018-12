PSG : 22ME pour le fair-play financier, Paris le regrette déjà !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain a été relativement calme, les exigences de l'UEFA en matière de fair-play financier ayant obligé le PSG à faire très attention à ses dépenses un an après les colossales et onéreuses signatures de Neymar et Kylian Mbappé. Alors, le club de la capitale a été presque contraint de faire un peu de place dans son vestiaire avec notamment le départ de Giovani Lo Celso, son jeune milieu de terrain argentin. Un prêt avec option d'achat au Betis Séville qui a un peu agacé les supporters du Paris SG.

Mais du côté espagnol, on se frotte les mains puisque Giovani Lo Celso aligne des statistiques impressionnantes cette saison avec déjà 7 buts et 2 passes décisives en 18 matches, ce qui lui vaut le surnom de Messi du Betis. Et si dans un premier temps une clause d'achat obligatoire à 22ME était prévue en cas de qualification du club andalou pour une coupe d'Europe, les dirigeants du Betis Séville ont désormais validé la décision de lever l'option d'achat avant même d'attendre la fin de saison, conscients qu'ils sont d'avoir fait une formidable affaire en s'offrant Giovani Lo Celso à ce prix. Forcément, du côté du Paris Saint-Germain certains regrettent non seulement d'avoir laissé partir le milieu de terrain argentin, et encore plus à ce tarif low cost.