PSG : 200 ME pour Mbappé, le Real dit non !

Par Guillaume Conte

La première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, qui se monte à 160 ME, ne sera pas suivie d'une proposition supérieure.

Le bras de fer a débuté entre le Real Madrid et le Paris SG. Avec bien évidemment l’accord de Kylian Mbappé, Florentino Pérez est passé à l’action concernant le transfert de l’attaquant français, avec une offre à 160 ME. Les bases d’une indemnité encore plus élevée, comme le voudrait le PSG, ou une offre à prendre ou à laisser ? C’est sur cette deuxième version que se base le Real Madrid à l’heure actuelle. En effet, selon Josep Pedrerol, célèbre animateur voire dramaturge, de l’émission El Chiringuito, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore répondu formellement à son homologue madrilène au sujet de l’offre de 160 ME.

Le Real Madrid ne mettra pas 200 ME

Si Leonardo a fait savoir par voix de presse que le Paris SG n’était pas intéressé par un montant aussi bas, la Maison Blanche attend la réponse en bonne et due forme pour en prendre note. Néanmoins, le message est passé, sans forcément l’effet escompté. L’émission espagnole assure que le Real Madrid n’a pas prévu de faire une deuxième offre, et estime avoir déjà fait une proposition particulièrement haute, et qu’il n’est pas pensable de mettre 200 ME ou plus sur un joueur qui sera gratuit dans un an.

Surtout que Kylian Mbappé a bien fait savoir dans chaque discussions avec le PSG depuis le mois de mai, qu’il ne prolongerait pas. Non savoir eu des exigences à chaque fois remplies par le club parisien. Reste à savoir si le Real Madrid ne va pas s’en mordre les doigts, cette opportunité de l’été 2021 ne donnant aucune garantie sur ce qu’il va se passer dans un an, même si Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real sans coûter un euro. Ce fameux bras de fer à quelques jours de la fin du marché des transferts, va donc se poursuivre afin de savoir qui sera le plus solide. Le PSG estime avoir une offre insuffisante, tandis que le Real est persuadé d’avoir fait les efforts qu’il faut. De son côté, Mbappé est satisfait par la volonté affichée du Real de faire un gros transfert, et estime que Florentino Pérez a tenu ses engagements.

A l’étranger, cette situation fait beaucoup parler. En Italie, le Corriere dello Sport estime que même s’il faut mettre 200 ME, le géant madrilène doit les mettre, tant l’arrivée de Mbappé redonnera tout le prestige aux Merengue, et rapportera très gros, probablement sur une dizaine d’années, à la Maison Blanche. Ce transfert est en tout cas perçu comme probable dans le reste de l’Europe, au point que certains médias évoquent déjà une redistribution des cartes, la Dream Team du PSG perdant ainsi l’une de ses stars. « Le PSG est l’équipe la plus forte aujourd’hui. Mais il est clair que si Mbappé s’en va, Paris va perdre en force et, à l’inverse, le Real Madrid sera plus fort », résume ainsi Sergio Quirante, journaliste pour la chaine de télévision Gol, dans les colonnes du Parisien. Messi qui arrive, et Mbappé qui part, ce pourrait être l’été encore plus fou que prévu pour le Paris SG, même si les supporters auraient préféré voir les deux stars ensemble pour au moins une saison.